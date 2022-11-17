Європейська конфедерація фехтування підтримала ініціативу продовження усунення російських спортсменів

Європейська конфедерація фехтування (EFC) підтримує позицію Федерації фехтування України (ФФУ) щодо усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, повідомляє офіційна сторінка ФФУ у Facebook.

Нагадаємо,

ФФУ звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) в особі тимчасово виконуючого обов’язки президента організації Еммануеля Каціадакіса із закликом запобігти поверненню російських і білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену.

Українська сторона закликає представників FIE не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до турнірів навіть під нейтральним прапором.

Раніше ініціативу ФФУ підтримала Федерація фехтування США.

Рішення з цього питання буде ухвалено на Конгресі FIE 26 листопада.

Раніше голову Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова позбавили повноважень президента EFC.