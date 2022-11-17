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Європейська конфедерація фехтування підтримала ініціативу продовження усунення російських спортсменів

Ініціатива належить Федерації фехтування України.

Європейська конфедерація фехтування підтримала ініціативу продовження усунення російських спортсменів
Фото: Eurosport

Європейська конфедерація фехтування (EFC) підтримує позицію Федерації фехтування України (ФФУ) щодо усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, повідомляє офіційна сторінка ФФУ у Facebook.

Нагадаємо, 

ФФУ звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) в особі тимчасово виконуючого обов’язки президента організації Еммануеля Каціадакіса із закликом запобігти поверненню російських і білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену.

Українська сторона закликає представників FIE не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до турнірів навіть під нейтральним прапором.

Раніше ініціативу ФФУ підтримала Федерація фехтування США.

Рішення з цього питання буде ухвалено на Конгресі FIE 26 листопада.

Раніше голову Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова позбавили повноважень президента EFC.

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