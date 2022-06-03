НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
ГоловнаСпорт

FIE заборонила росіянам виступати у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом

Росіяни шукають шпаринку для участі в міжнародних змаганнях.

FIE заборонила росіянам виступати у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом

Міжнародна федерація фехтування (FIE) відмовилася допускати росіян до турнірів під нейтральним статусом, повідомляє Inside the Games.

Раніше Росія подала запит у FIE про надання спортсменам нейтрального статусу.

Також Росія намагалася оскаржити рішення FIE про відсторонення своїх спортсменів в Спортивному арбітражному суді Лозанни. 1 червня суд розглянув справу і надав сторонам три місяці для вирішення ситуації. Якщо FIE продовжить дотримуватися своєї позиції, то організація повинна дати пояснення цьому рішенню.

Наразі залишається в силі заборона на участь росіян і білорусів на турнірах під егідою організації.

Нагадаємо, раніше президента Олімпійського комітету Россії Станіслава Позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЕКФ) достроково позбавили повноважень глави організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також