FIE заборонила росіянам виступати у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом

Росіяни шукають шпаринку для участі в міжнародних змаганнях.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) відмовилася допускати росіян до турнірів під нейтральним статусом, повідомляє Inside the Games.

Раніше Росія подала запит у FIE про надання спортсменам нейтрального статусу.

Також Росія намагалася оскаржити рішення FIE про відсторонення своїх спортсменів в Спортивному арбітражному суді Лозанни. 1 червня суд розглянув справу і надав сторонам три місяці для вирішення ситуації. Якщо FIE продовжить дотримуватися своєї позиції, то організація повинна дати пояснення цьому рішенню.

Наразі залишається в силі заборона на участь росіян і білорусів на турнірах під егідою організації.

Нагадаємо, раніше президента Олімпійського комітету Россії Станіслава Позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЕКФ) достроково позбавили повноважень глави організації.