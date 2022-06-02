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Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою

Україна обіграла Шотландію та вийшла у фінал плей-оф ЧC-2022.

Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
Фото: EPA/UPG

Голи Андрія Ярмоленка, Романа Яремчука та Артема Довбика забезпечили збірній Україні заслужену перемогу над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-офф Чемпіонату світу-2022.

Після цієї зустрічі шотландці знайшли мужність привітати українську команду з перемогою та висловити підтримку Україні.

Пресслужба шотландців опублікувала пост у Twitter, у якому наголосила на єдності з українцями.

"Вітаємо Україну. Ми були суперниками 90 хвилин на полі сьогодні ввечері, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз", - йдеться в заяві команди.

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