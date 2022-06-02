Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою

Голи Андрія Ярмоленка, Романа Яремчука та Артема Довбика забезпечили збірній Україні заслужену перемогу над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-офф Чемпіонату світу-2022.
Після цієї зустрічі шотландці знайшли мужність привітати українську команду з перемогою та висловити підтримку Україні.
Пресслужба шотландців опублікувала пост у Twitter, у якому наголосила на єдності з українцями.
"Вітаємо Україну. Ми були суперниками 90 хвилин на полі сьогодні ввечері, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз", - йдеться в заяві команди.
Congratulations to Ukraine 🇺🇦— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 1, 2022
We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.#SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx