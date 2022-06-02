Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
ГоловнаСпорт

Збірна України зробила передостанній крок до Чемпіонату світу-2022: як це було (фото-відеоозвіт)

Україна обіграла Шотландію та вийшла у фінал плей-оф.

Голи Андрія Ярмоленка, Романа Яремчука та Артема Довбика забезпечили збірній Україні заслужену перемогу над Шотландією (3:1) в півфіналі плей-оф Чемпіонату світу-2022. 

Огляд матчу.

Фотозвіт:

Фото: EPA/UPG
За кого він уболіває?
Фото: EPA/UPG
За кого він уболіває?
Фото: EPA/UPG
Бойовий гапак у виконанні Руслана Малиновського та Скотта Мактомінея
Фото: EPA/UPG
Бойовий гапак у виконанні Руслана Малиновського та Скотта Мактомінея
Фото: EPA/UPG
33-я хвилина, Андрій Ярмоленко - 1:0
Фото: EPA/UPG
33-я хвилина, Андрій Ярмоленко - 1:0
Фото: EPA/UPG
Боротьба у партері
Фото: EPA/UPG
Боротьба у партері
49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - раз
Фото: EPA/UPG
49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - раз
49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - два, 2:0
Фото: EPA/UPG
49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - два, 2:0
Фото: EPA/UPG
Це щось із дзюдо - заднє захоплення
Фото: EPA/UPG
Це щось із дзюдо - заднє захоплення
Маско, я тебе знаю
Фото: EPA/UPG
Маско, я тебе знаю
Соліст київської опери
Фото: EPA/UPG
Соліст київської опери
Потрібно щось зробити. Гей, коуч, випускай Довбика
Фото: EPA/UPG
Потрібно щось зробити. Гей, коуч, випускай Довбика
Артеме, піди і зроби це
Фото: EPA/UPG
Артеме, піди і зроби це
Не питання, 90+4 Артем Довбик - 3:1
Фото: EPA/UPG
Не питання, 90+4 Артем Довбик - 3:1
Це кінець, а де ж пістолет
Фото: EPA/UPG
Це кінець, а де ж пістолет
Фото: EPA/UPG

Підлеглим Олександра Петракова залишилося зробити останній крок до участі в мундіалі в Катарі.

На шляху стоїть збірна Уельсу. Ми знову зіграємо на виїзді. Матч намічено на неділю, 5 червня. Початок поєдинку – о 19:00 за Києвом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також