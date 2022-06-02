Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
За кого він уболіває?
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Бойовий гапак у виконанні Руслана Малиновського та Скотта Мактомінея
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
33-я хвилина, Андрій Ярмоленко - 1:0
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Боротьба у партері
Фото: EPA/UPG
49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - раз
Фото: EPA/UPG
49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - два, 2:0
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Це щось із дзюдо - заднє захоплення
Фото: EPA/UPG
Маско, я тебе знаю
Фото: EPA/UPG
Соліст київської опери
Фото: EPA/UPG
Потрібно щось зробити. Гей, коуч, випускай Довбика
Фото: EPA/UPG
Артеме, піди і зроби це
Фото: EPA/UPG
Не питання, 90+4 Артем Довбик - 3:1
Фото: EPA/UPG
Це кінець, а де ж пістолет
Фото: EPA/UPG
Підлеглим Олександра Петракова залишилося зробити останній крок до участі в мундіалі в Катарі.
На шляху стоїть збірна Уельсу. Ми знову зіграємо на виїзді. Матч намічено на неділю, 5 червня. Початок поєдинку – о 19:00 за Києвом.