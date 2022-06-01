Приїзд до збірної – це єдиний податок, який ти маєш сплатити у статусі зірки, - керманич збірної Украинї про приїзд гравців НБА

Цього літа чоловіча збірна України з баскетболу може відіграти одразу 5 матчів у рамках кваліфікації до Кубка світу-2023.

Три з них відбудуться на початку липня, ще два (у разі вдалого виступу) – наприкінці серпня.

Головний тренер збірної Айнарс Багатскіс, як і раніше, розраховує на гравців НБА Святослава Михайлюка та Олексія Леня. За словами латвійського спеціаліста, з ними збірна під силу виконати головне завдання цього відбору – кваліфікуватися на Кубок світу.

"Збірна України з Михайлюком та Ленем – це абсолютно різні команди. Очевидно, ми хотіли б побачити їх у двох літніх вікнах кваліфікації. Ми вирахували кількість днів, які лімітовані НБА та розклали їх на три кампанії – це два вікна кваліфікації та чемпіонат Європи, який ми маємо грати у вересні.

Все зараз залежить лише від бажання самих гравців. Водночас, я знаю на 100%, що Лень та Михайлюк готові бути з нами у серпневому вікні, але вони необхідні своїй країні і в червні", - цитує Багатскіса sport.ua.

"За умови, що хлопці приєднаються до збірної 26 червня, вони можуть зіграти всі три матчі (проти Грузії, Македонії та Іспанії), після цього вони можуть приєднатися 8 серпня до команди для підготовки у наступному вікні кваліфікації, а потім ще зіграти на чемпіонаті Європи і все це укладеться в 28 днів.

Я говорю тільки про контактні тренування, можна у збірній працювати і у форматі безконтактних тренувань перед цим.

Ми навчилися грати у баскетбол у своїй країні, подобається це комусь чи ні, але любов до баскетболу та перші кроки у ньому пройшли у нашій рідній країні.

На сьогоднішній день приїзд до збірної – це єдиний податок, який ти маєш сплатити у статусі зірки. Тому ми абсолютно небезпідставно чекаємо на приїзд до збірної наших гравців з НБА", - зазначив головний тренер збірної України.