Гангур здобула для України першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики

На першості Європи з важкої атлетики, що проходить в албанській столиці Тірані, українка Марія Гангур стала чемпіонкою у ваговій категорії до 64 кг.
21-річна майстер спорту України міжнародного класу з результатом 102 кг виграла свою коронну дисципліну – ривок, а в поштовху стала третьою через співвідношення власної ваги та штанги (120 кг).
У двоборстві (222 кг) Марія випередила срібну призерку, турчанку Нурай Гунгор на 3 кг.
Додамо, що "золото" Гангур є першим для України на цьому чемпіонаті, який триватиме до 5 червня.