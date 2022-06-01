Гангур здобула для України першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики

На першості Європи з важкої атлетики, що проходить в албанській столиці Тірані, українка Марія Гангур стала чемпіонкою у ваговій категорії до 64 кг.

21-річна майстер спорту України міжнародного класу з результатом 102 кг виграла свою коронну дисципліну – ривок, а в поштовху стала третьою через співвідношення власної ваги та штанги (120 кг).

У двоборстві (222 кг) Марія випередила срібну призерку, турчанку Нурай Гунгор на 3 кг.

Додамо, що "золото" Гангур є першим для України на цьому чемпіонаті, який триватиме до 5 червня.

. Ще одна представниця України у цій ваговій категорії Марія Тимощук посіла 15 місце (17-е місце у ривку – 83 кг та 12-е місце у поштовху – 106 кг).