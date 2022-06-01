Проти Росії та Білорусі ввели вже понад сотню спортивних санкцій, - Гутцайт

Ці країни наближаються до повної спортивної ізоляції.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, від скількох міжнародних змагань уже усунули Росію та Білорусь.

За словами чиновника, проти цих країн запроваджено 125 спортивних санкцій.

"Вже 125 спортивних санкцій проти росії та білорусі і ми не зупиняємося!

За дорученням і в координації з Офісом Президента України Мінмолодьспорт працює над посиленням санкційного тиску на країни, які здійснюють повномасштабну збройну агресію проти України.

Наша мета — повна ізоляція росіян та білорусів від світового спорту вищих досягнень, допоки не буде відновлена територіальна цілісність України та не будуть відшкодовані усі завдані ними збитки", - написав Гутцайт у своєму Facebook.

"Станом на 30 травня застосовано:

олімпійські види спорту — 43 санкції,

неолімпійські — 68 санкцій,

паралімпійські — 12 санкцій,

спільні для олімпійських та неолімпійських — 2 санкції.

Серед найвідчутніших — заборона росіянам і білорусам брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Російські і білоруські збірні усунено від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.

Санкції запровадили UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), таеквон-до (ITF), дзюдо та інші", - уточнив чиновник.

"Ми перебуваємо в тісній взаємодії з усіма міжнародними федераціями, щоби санкційний перелік поповнювався й надалі.

Санкції, зокрема в спорті, — це результат хороброї боротьби наших захисників і захисниць та великих зусиль, які докладають Президент Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль та вся команда Офіс Президента України на дипломатичному рівні.

Весь світ це бачить і підтримує нас", - додав міністр.