Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
ГоловнаСпорт

Проти Росії та Білорусі ввели вже понад сотню спортивних санкцій, - Гутцайт

Ці країни наближаються до повної спортивної ізоляції.

Проти Росії та Білорусі ввели вже понад сотню спортивних санкцій, - Гутцайт
Вадим Гутцайт
Фото: ua.tribuna.com

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, від скількох міжнародних змагань уже усунули Росію та Білорусь.

За словами чиновника, проти цих країн запроваджено 125 спортивних санкцій.

"Вже 125 спортивних санкцій проти росії та білорусі і ми не зупиняємося!

За дорученням і в координації з Офісом Президента України Мінмолодьспорт працює над посиленням санкційного тиску на країни, які здійснюють повномасштабну збройну агресію проти України.

Наша мета — повна ізоляція росіян та білорусів від світового спорту вищих досягнень, допоки не буде відновлена територіальна цілісність України та не будуть відшкодовані усі завдані ними збитки", - написав Гутцайт у своєму Facebook.

"Станом на 30 травня застосовано:

  • олімпійські види спорту — 43 санкції,
  • неолімпійські — 68 санкцій,
  • паралімпійські — 12 санкцій,
  • спільні для олімпійських та неолімпійських — 2 санкції.

Серед найвідчутніших — заборона росіянам і білорусам брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Російські і білоруські збірні усунено від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.

Санкції запровадили UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), таеквон-до (ITF), дзюдо та інші", - уточнив чиновник.

"Ми перебуваємо в тісній взаємодії з усіма міжнародними федераціями, щоби санкційний перелік поповнювався й надалі.

Санкції, зокрема в спорті, — це результат хороброї боротьби наших захисників і захисниць та великих зусиль, які докладають Президент Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль та вся команда Офіс Президента України на дипломатичному рівні.

Весь світ це бачить і підтримує нас", - додав міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також