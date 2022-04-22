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МОК пояснив позицію НОК та Мінспорту України у рішенні дистанціювати росіян та білорусів від спорту

У Швейцарії відбулася зустріч керівництва МОК та спортивних чиновників України.

Напередодні президент МОК Томас Бах у Всесвітньому центрі велосипедного спорту UCI (WCC) в Егле (Швейцарія) провів зустріч із президентом НОК України Сергієм БубкоюМіністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та українськими велосипедистами, які продовжують тренування в Центрі завдяки допомозі Міжнародної спілки велосипедистів, повідомляє пресслужба МОК.

Додамо, що не лише українські спортсмени готуються до змагань у Егле та використовують Всесвітній центр велоспорту як свою базу — тут також приймають велосипедистів з Афганістану.

Фото: olympics.com

Додамо, що Бах, Гутцайт і Бубка також обговорили ситуацію в Україні під час зустрічі в штаб-квартирі МОК у Лозанні.

На цій зустрічі було відзначено важливу роль президента НОК України у прийнятті рішення про безпрецедентне усунення спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародного спорту, зазначено у заяві пресслужби.

"МОК – у консультації з президентом НОК України Сергієм Бубкою – негайно засудив війну та порушення Олімпійського перемир'я, коли 24 лютого розпочалося російське вторгнення в Україну.

Вже тоді МОК закликав усі міжнародні спортивні федерації не допускати російських та білоруських спортсменів, як і офіційних осіб, до участі у змаганнях".

У свою чергу, міністр спорту України привітав цю рішучу заяву МОК і той факт, що переважна більшість міжнародних федерацій дотримується рекомендацій МОК.

Сторони зазначили, що підтримка української олімпійської спільноти можлива лише завдяки тісній співпраці між НОК України та Міністерством молоді та спорту. 

Президент міжнародного олімпійського руху наголосив, що МОК і надалі докладатиме всіх зусиль для підтримки права українських спортсменів тренуватися та брати участь у світових змаганнях скрізь, де це практично можливо.

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