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"Якщо гравці не висловлюються проти війни, усувати їх - правильне рішення", – Еліна Світоліна

Тенісистка назвала рішення організаторів Вімблдону правильним.

"Якщо гравці не висловлюються проти війни, усувати їх - правильне рішення", – Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Фото: J48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) назвала правильним рішення організаторів Вімблдону не допустити російських і білоруських тенісистів до турніру.

"Якщо гравці не висловлюються проти війни, усувати їх - правильне рішення. Ми просто хочемо, щоб вони висловилися, на чиєму вони боці: з нами та рештою світу чи з російським урядом.

Для мене це ключовий момент. Якщо вони не обирали цей уряд, не голосували за нього, чесно буде, що їм дозволять зіграти", - цитує Світоліну Eurosport.

"Багато російських тенісистів здатні на більше. Я можу на одній руці перелічити росіян і білорусів, які поцікавилися, як справи в мене та моєї сім'ї, чи всі в безпеці. Тому мені сумно через цю ситуацію. Деякі люди повинні зробити більше, ніж вони вже зробили. Це загадка.

Те, як чинять з російськими та білоруськими спортсменами – це сумно. Ми – колеги, бачимо одне одного щотижня, тому мене шокує, що все змінюється так швидко”, – зазначила українська тенісистка.

Нагадаємо, перша ракетка світу серб Новак Джокович не підтримав рішення організаторів Вімблдону не допускати до участі в турнірі гравців з Росії та Білорусі.

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