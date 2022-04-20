Провідні українські тенісистки вимагають усунення колег із Росії та Білорусі від змагань

Світоліна та Ко підписали лист у WTA, ATP та ITF.

Ведучі українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко та інші опублікували звернення до керівництва WTA, ATP та ITF, повідомляє sport.ua.

Спортсменки просять усунути російських та білоруських тенісистів від усіх змагань. Щоправда, з одним винятком.

Спортсмени цих країн мають публічно визнати війну Росії та Білорусі проти України, а також оцінити дії президентів цих країн Володимира Путіна та Олександра Лукашенка відповідно.

Раніше з'явилася інформація, що російських та білоруських спортсменів не допустять до Вімблдону, але офіційного підтвердження поки що немає.