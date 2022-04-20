Бадарак поповнив золоту колекцію збірної України на Іграх непокорених

В активі Андрія ще є бронзова медаль цього турніру.

У черговий день змагань Invictus Games у Гаазі, де виступають колишні та чинні військовослужбовці, які отримали ушкодження на службі, скарбничка української команди поповнилася однією золотою та двома бронзовими медалями.

Фото: facebook.comInvictusGamesTeamUkraine

Андрій Бадарак завоював "золото" у плаванні на 50 метрів на спині, а також взяв бронзову медаль у запливі на 50 метрів брасом.

Ще одну нагороду у скарбничку збірної України приніс Іван Лепеха, який виборов бронзову медаль у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Усього в активі нашої команди стало 12 медалей (4/3/5).