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Ярмоленко розповів, що розмовляв з Тимощуком після початку війни

Чинний капітан збірної України – про розмову з колишнім капітаном.

Ярмоленко розповів, що розмовляв з Тимощуком після початку війни
Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що після 24 лютого зв'язувався з колишнім партнером по національній команді Анатолієм Тимощуком, який продовжує працювати в "Зеніті".

Розмова тривала дві хвилини.

"Почну з того, що для мене Толя, коли ми грали разом, був прикладом професіоналізму. Я рівнявся на нього завжди. Коли почалася війна, я стежив за тим, хто висловлюється, хто нічого не сказав. Для мене це було несподіванкою", – заявив Ярмоленко в інтерв'ю ютуб-каналу "Красава".

"Я йому написав: "Як тобі спиться ночами?" Він відповів: "Не спиться так само, як і тобі". Я йому нічого не писав, але він мене набрав. Я запитав у нього: "Чому ти мовчиш? Ти був для мене прикладом. Я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене, і я послав його. На цьому наша розмова закінчилася", – уточнив Ярмоленко.

"Що з ним? Мабуть, він боїться. Не знає, що з ним буде, якщо щось скаже. У нього дружина, діти – вони росіяни. Я все це чудово розумію. Але ж у тебе друзі в Україні, у яких гинуть рідні. Ти спокійно можеш взяти свою сім'ю та жити в будь-якій точці світу.

Висловити свою позицію. Думаю, він заробив достатньо грошей, щоб жити у будь-якій точці світу. Я не розумію, як він далі з цим зможе жити. Я не знаю, як би я з цим жив", - додав гравець "Вест Гема".

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