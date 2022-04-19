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Футболісти "Динамо" прибудуть у розташування збірної України

Керівники українського футболу та "Динамо" знайшли консенсус.

Фото: ФК "Динамо"

Футболісти "Динамо" прибудуть до національної команди України у призначений термін.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що в ході розмови з президентом киян Ігорем Суркісом було досягнуто домовленості в тому, що футболісти "Динамо" прибудуть до розташування збірної 3 травня.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Олександр Петраков був шокований позицією "Динамо" не відпускати гравців на тренувальний збір.

А ультрас "Динамо" жорстко пройшлися за рішенням клубу не відпускати гравців до збірної України.

Додамо, у плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 збірна України 1 червня у Глазго на "Хемпден Парк" зіграє із Шотландією.

У разі успіху команда Петракова проведе фінальний поєдинок проти збірної Уельсу 5 червня у Кардіффі.

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