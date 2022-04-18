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Україна виборола четверту медаль на "Іграх нескорених"

На Invictus Games триває другий змагальний день.

Олексій Бобчинець
Фото: Facebook Invictus Games: Team Ukraine
Олексій Бобчинець

У Гаазі другий день тривають змагання Invictus Games.

Четверту медаль у скарбничку збірної України – бронзову – виборов Олексій Бобчинець. Він став третім у бігу на 1500 м.

Нагадаємо, у перший день змагань Родіон Сітдіков виборов "золото" у штовханні ядра. Крім того, "срібло" та "бронзу" Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.

"Ігри нескорених" – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та теперішні військовослужбовці, які постраждали під час служби. Турнір був організований британським принцом Гаррі та проводиться у різних країнах з 2014 року.

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