Основна команда ФК "Прикарпаття" майже в повному складі вступила до лав Збройних сил України.

Про це повідомили на сайті клубу.

"14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові. Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію", - йдеться в матеріалі.

За словами капітана "Прикарпаття" Василя Цюцюри, "був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи".

"Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас будуть поступово готувати, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, то ми прийняли рішення і вступили в ЗСУ. Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо в караул, несемо службу", - розповів Цюцюра.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив - якщо колись виникне ідея створення військової збірної України, то це може бути "команда ЗСУ, яка складалася б з усіх хлопців, які боронять зараз нашу країну. Мабуть, така команда була б найбільш популярною серед наших вболівальників".

Нагадаємо, на початку березня футбольний тренер Юрій Вернидуб вступив до Збройних сил України.