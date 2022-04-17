Мультик про підводний човен під назвою "Нептун" і фашистський есмінець із символом Z не можуть подивитися ні росіяни, ні українці.

YouTube-канал "Мультики студії Союзмультфільм" обмежив росіянам доступ до радянського мультфільму "Скарби затонулих кораблів" 1973 року.

Про це повідомляє Novaya Gazeta.Europe.

"У ньому зображено підводний човен під назвою «Нептун», який знаходить на дні корабля фашистський есмінець із символом Z", – нагадує видання.

Коментарі до мультфільму вимкнуто, тоді як під іншими відео на каналі можна залишати коментарі.

В описі до відео сказано, що мультфільм про те, як троє дітей з піонерського табору шукали в морі затонулий корабель із золотом, але не для себе, а для хлопчика Мвамби та дітей його країни. А коли знайшли корабель, він виявився німецьким, ще з часів війни, і з нього випливла торпеда, яку діти здали на металобрухт, а на виручені гроші купили подарунки для Мвамби та дітей його бідної країни.

На офіційному YouTube-каналі "Союзмультфільму" мультфільму "Скарби затонулих кораблів" немає.

Варто зауважити, що для українців цей мультик теж не доступний. У країнах Європи відео доступне для перегляду.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

У Міноборони РФ визнали, що крейсер отримав серйозні ушкодження. Сигнал SOS був поданий о 01:05 14 квітня. Після цього "Москва" затонула. Це сталося біля острова Зміїний, неподалік від Одеси.

Екіпаж нібито евакуювали. Наразі відомо, що загинув капітан корабля і принаймні 27 членів екіпажу.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

Голова Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що знищення крейсера “Москва” є важливим символом для України.