Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів кореспонденту CNN на запитання, що сталося з крейсером "Москва", словами: "Він затонув".

Про це пише видання LIGA.net, яке також опублікувало відповідне відео.

Як відомо, в 2000 році в інтерв'ю американському журналісту Ларрі Кінгу такими ж словами пояснив гибель підводного човна "Курськ" президент Росії Володимир Путін.

На питання "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном ["Курськ"]?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Він потонув". Ця фраза стала однією з найзнаменитіших цитат російського президента.

Нагадаємо, російський ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений 13 квітня ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун", випущених захисниками України. 14 квітня "Москва" затонула.

На початку війни цей крейсер разом із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!".

"Москва"- флагман російського Чорноморського флоту. Його побудували в місті Миколаїв ще за часів СРСР, будівництво розпочалося у 1976 році. Спочатку крейсер називався "Слава".

Атомний підводний човен "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року під час навчань у Баренцовому морі. У результаті трагедії загинули всі 118 осіб, які перебували на борту субмарини: екіпаж, представники командування Північного флоту і дагестанського заводу "Дагдизель".

Причина загибелі підводного човна досі залишається невідомою. За офіційною версією, в носовому відсіку "Курська" стався вибух торпеди під час підготовки до умовної торпедної атаки, що стало причиною загибелі екіпажу. У 2021 році російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув нібито після зіткнення з підводним човном НАТО.