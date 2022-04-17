РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів

Влада закликає людей виїжджати з міста.

У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів
Ілюстративне фото
Фото: mediaport.ua

У місті Сєвєродонецьк на Луганщині  залишаються близько 20 тисяч жителів із 130 тисяч, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав людей виїжджати з міста.

"У нашому обласному центрі – нове кладовище, за 52 дні війни – більше ніж 400 могил. У місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130 тисяч. Виїжджайте!", – написав Гайдай у телеграм-каналі.

Сьогодні вранці 17 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія продовжує переміщувати війська з Курської, Брянської і Воронезької областей. Українські військові та західні розвідки повідомляють, що РФ концентрується на наступі на сході України.

Нагадаємо, напередодні росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька було врятовано 42 особи. Загалом із Луганської області у суботу, 16 квітня, вдалося вивезти понад 70 мирних мешканців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також