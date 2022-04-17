У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів

У місті Сєвєродонецьк на Луганщині залишаються близько 20 тисяч жителів із 130 тисяч, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав людей виїжджати з міста.

"У нашому обласному центрі – нове кладовище, за 52 дні війни – більше ніж 400 могил. У місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130 тисяч. Виїжджайте!", – написав Гайдай у телеграм-каналі.

Сьогодні вранці 17 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія продовжує переміщувати війська з Курської, Брянської і Воронезької областей. Українські військові та західні розвідки повідомляють, що РФ концентрується на наступі на сході України.

Нагадаємо, напередодні росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька було врятовано 42 особи. Загалом із Луганської області у суботу, 16 квітня, вдалося вивезти понад 70 мирних мешканців.