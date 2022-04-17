За добу на Львівщині було дві загрози ракетних ударів

Супротивник намагався атакувати літаками зі сторони Білорусі та з літаків стратегічної авіації РФ.

З 9 ранку суботи по аналогічний час неділі у Львівській області було дві загрози ударів з повітря. Спершу була загроза повітряно-ракетного удару з літаків зі сторони Білорусі, потім – повітряно-ракетного удару з літаків стратегічної авіації Росії.

Про це в Telegram повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

В області прийняли і розселили ще 1130 вимушено переміщених осіб.

"Від 24 лютого на Львівщині, за офіційними даними, надали прихисток понад 317 тисячам. Багато людей самостійно поселилися у приватному секторі", – зазначив він.

Поліція Львівщини опрацювала 1249 звернень від громадян щодо підозрілих осіб та об’єктів.

Нагадаємо, вчора вранці російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищили чотири крилаті ракети.

Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі в Білорусі.