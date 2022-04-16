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Системи ППО знищили чотири ракети росіян ​над Львівщиною

Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі в Білорусі.

Системи ППО знищили чотири ракети росіян ​над Львівщиною
Збита ракета (ілюстративне фото)
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 16 квітня російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ знищили чотири крилаті ракети.

Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі в Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом доби на Львівщині сирена двічі сповіщала про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з літаків стратегічної авіації з території Росії та Білорусі. У другому - загроза ракетного удару з території Чорного моря та Білорусі.

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