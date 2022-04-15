Уночі була загроза ударів по Львівщині з Чорного моря, Білорусі та Росії, – голова ОВА

Протягом минулої доби на Львівщині сирена двічі сповіщала про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з літаків стратегічної авіації з території Росії та Білорусі. У другому – загроза ракетного удару з території Чорного моря та Білорусі.

Про це вранці 15 квітня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Посадовець подякував бійцям протиповітряної оборони за те, що загроза не справдилась.

Жителів Львівщини Козицький закликав не нехтувати своїм життям, під час повітряної тривоги йти в укриття чи інше безпечне місце.

У ніч на 15 квітня повітряну тривогу було кілька разів оголошено по всій Україні. У Києві близько 1:20 ночі було чутно потужні вибухи.