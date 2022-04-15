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У Скадовську окупанти почепили триколори, – міський голова

"Від сьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором".

У Скадовську окупанти почепили триколори, – міський голова
Олександр Яковлєв

Уранці 15 квітня у Скадовську на Херсонщині окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштоку в центрі міста. Замість синьо-жовтих українських прапорів російські військові почепили триколори. Про це повідомив міський голова Олександр Яковлев, інформує Skadovsk.City.

"Причепили свої триколори. Тим самим вони говорять, що в подальшому вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді", – зазначив Яковлєв. 

Він запевнив, що Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами, "тому від сьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором".

Нагадаємо, російські військові увійшли у Скадовськ 9 березня. 6 квітня міський голова Скадовська розповів, що виїхав з міста через постійні погрози окупантів

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