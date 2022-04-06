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Міський голова Скадовська виїхав з міста через постійні погрози окупантів

"Мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал".

Міський голова Скадовська виїхав з міста через постійні погрози окупантів
Олександр Яковлєв

Міський голова Скадовська на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав з міста через постійні погрози окупантів.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

“Зважаючи на постійні погрози та «пропозиції» до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато”, – зазначив він.

Яковлєв додав, що перебуває у безпечному місті. Він є на постійному зв’язку з заступниками, а виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

“Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські військові увійшли у Скадовськ 9 березня.

Станом на 3 квітня окупанти утримували у полоні 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

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