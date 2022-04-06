Упродовж минулої доби електропостачання повністю або частково відновили в 11-ти.

У Київській області без світла залишаються 460 населених пунктів.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

Аварійно-відновлювальні роботи продовжаться, щойно бригади отримають можливість їх безпечно виконувати.

“Упродовж минулої доби електропостачання повністю або частково відновили в 11-ти населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів. Тепер зі світлом 2 725 домівок”, – йдеться у повідомленні.

Для отримання доступу до місць пошкоджень електромонтери співпрацюють з Територіальною обороною та Збройними силами України.

У першу чергу енергетики відновлюють високовольтні мережі 110-35 кВ, що забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього розпочинають відновлення розподільчих мереж 10-0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки.

Нагадаємо, компанії, що входять до Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії, надали Україні допоміжні матеріали й устаткування для проведення робіт з відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури.