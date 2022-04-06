Папа Римський Франциск засудив різанину в Бучі та поцілував український прапор, який йому передали з міста, де було розстріляно сотні мирних жителів. У середу, 6 квітня, глава Католицької церкви зустрівся зокрема з дітьми з України. Понтифік закликав молитися за невинно убитих і за припинення війни в Україні.

Про це повідомляють Vaticannews.

"Свіжі новини про війну в Україні замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба", – сказав Папа наприкінці загальної аудієнції.

Фото: vaticannews.va

Папа Римський розповів, що напередодні йому з Бучі привезли український прапор. Понтифік встав і розгорнув прапор, а тоді сказав: "Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них".

Нагадаємо, 25 березня, у день, коли католики відзначають свято Благовіщення, Папа Римський Франциск посвятив Україну, Росію та все людство Богородиці. Такий обряд було проведено вперше в історії Католицької церкви.

22 березня президент Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. Зеленський попросив главу Католицької церкви про посередництво в розблокуванні зелених коридорів для евакуації мирних мешканців з окупованих Росією територій.

Днями Папа Римський Франциск заявив, що не відмовляється від пропозиції поїхати в Україну, але не певен, що це станеться зараз. Причина – стан здоров’я понтифіка.

В Офісі президента переконані, що візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій і підкреслити, на чиєму боці цивілізація.