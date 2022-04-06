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Окупанти обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі, відомо про двох загиблих

5 осіб поранено.

Окупанти обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі, відомо про двох загиблих
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА

Окупанти обстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

“Документуємо усі злочин, вчинені Російською Федерацією на нашій землі. Прощення  винним не буде!” – написав Кириленко.

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА
Фото: Поліція Київської області
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА

Нагадаємо, 3 квітня Кириленко заявив, що область готується до можливих загострень. Посадовець переконаний, що окупанти намагатимуться "реабілітуватися" за рахунок Донбасу.

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