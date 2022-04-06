На сьогодні погоджено 11 гуманітарних коридорів

З Маріуполя можна буде виїхати приватними авто.

На середу, 6 квітня, в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів. З Маріуполя можна виїхати до Запоріжжя на приватному транспорті.

З Бердянська і Токмака до Запоріжжя – також на власних авто і автобусах. Про це повідомила пані міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

З Енергодара та до Запоріжжя – на приватних авто. З Гуляйполя і Мелітополя до Запоріжжя – власним транспортом, також до цих міст відправлять автобуси з гуманітарною допомогою.

З Сєвєродонецька до Бахмута евакуація буде проводитись з місця зборів просп. Хіміків, 28.

З Лисичанська до Бахмута – з РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З Попасної до Бахмута – вул. Первомайська, 42.

Також буде евакуація до Бахмута зі Рубіжного.

З селища Гірське до міста Бахмут – місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Нагадаємо, за вчора евакуювали 3846 українців. Гумкоридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей, з них 1486 – маріупольці. Однак колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя, яка рухалась у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, була заблокована ворогами в Мангуші.