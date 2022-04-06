У більшості областей ніч минула відносно спокійно, точаться бої на Херсонщині, – зведення ОВА

Ворог не припиняє масованих обстрілів у Донецькій та Луганській областях.

Відносно спокійно ніч на 6 квітня минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій станом на 8:00 середи, 6 квітня.

На Вінничині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.

Дніпропетровщину ворог обстріляв двічі за ніч. Влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складах із пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем. Попередньо – без жертв.

На Львівщині цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає.

На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщині та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води. Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.

Ворог продовжує хаотичні нічні обстріли житлових районів Харкова.Тривають бої по Ізюмському напрямку, ЗСУ вчора ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.

На Луганщині російська армія обстріляла житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.

На Донеччині – обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. У результаті обстрілів зруйновано житло, одна жінка загинула. Ввечері було зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки, де зруйновано житлові будівлі. Селища Нью-Йорк і Південне – без газу. Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.

На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, котрі були окуповані російськими військами.