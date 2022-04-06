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ООН зафіксувала 1480 загиблих і 2195 поранених цивільних з початку війни в Україні

В ООН вважають, що реальні цифри набагато вищі.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 3675 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 1480 загиблих і 2195 поранених. 

Із 1480 загиблих: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось установити.

Із 2195 поранених: 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 100 дітей і 1565 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою; багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. 

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь і Волноваха (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна (Луганська область), Бородянка (Київська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Їх слід верифікувати, і вони не включені до вищенаведеної статистики. 

За даними омбудсмана Людмили Денісової, унаслідок війни в Україні загинули вже 165 дітей.

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