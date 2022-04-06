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Попри наміри окупантів до нових наступів українці продовжать боротись за своє майбутнє до перемоги

Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно і намагаються назбирати по всій Росії нових дурнів, але ми знаємо, за що воюємо.

Попри наміри окупантів до нових наступів українці продовжать боротись за своє майбутнє до перемоги
Фото: ОПУ

Попри чисельну перевагу окупантів та наміри нових наступів українці продовжать боротись за своє майбутнє до перемоги.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни, повідомляє Офіс президента.

"Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що в них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги», - сказав він.

Нагадаємо, президент України запропонував скликати міжнародну конференцію у Києві, щоб визначитися, як далі підтримувати мир у всьому світі.

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