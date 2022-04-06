Попри наміри окупантів до нових наступів українці продовжать боротись за своє майбутнє до перемоги

Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно і намагаються назбирати по всій Росії нових дурнів, але ми знаємо, за що воюємо.

Попри чисельну перевагу окупантів та наміри нових наступів українці продовжать боротись за своє майбутнє до перемоги.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни, повідомляє Офіс президента.

"Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що в них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги», - сказав він.

Нагадаємо, президент України запропонував скликати міжнародну конференцію у Києві, щоб визначитися, як далі підтримувати мир у всьому світі.