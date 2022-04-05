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Туреччина повернула персонал посольства в Київ

Співробітники тимчасово виїжджали до Чернівців.

Туреччина повернула персонал посольства в Київ
Фото: haberturk.com

Турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

Про це повідомляє видання Haberturk.

Зазначається, що наразі всі працівники дипломатичного представництва повернулися у столицю України. Вони поїхали  з Києва, коли над містом нависла загроза чергового вторгнення російських військ і розмістилися в Чернівцях.

Тепер турецька амбасада серед перших посольство, які повертаються до Києва після звільнення Збройними силами населених пунктів Київщини.

Із 6 квітня посольство  активізує свою роботу. Зазначаєтся, що персонал диппредставництва прибув до української столиці під посиленим захистом.

Нагадаємо, напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.  А  21 березня Словенія анонсувала повернення своїх дипломатів до столиці України.

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