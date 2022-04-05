Туреччина повернула персонал посольства в Київ

Турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

Про це повідомляє видання Haberturk.

Зазначається, що наразі всі працівники дипломатичного представництва повернулися у столицю України. Вони поїхали з Києва, коли над містом нависла загроза чергового вторгнення російських військ і розмістилися в Чернівцях.

Тепер турецька амбасада серед перших посольство, які повертаються до Києва після звільнення Збройними силами населених пунктів Київщини.

Із 6 квітня посольство активізує свою роботу. Зазначаєтся, що персонал диппредставництва прибув до української столиці під посиленим захистом.

Нагадаємо, напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ. А 21 березня Словенія анонсувала повернення своїх дипломатів до столиці України.