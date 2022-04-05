Португалія та Румунія висилають працівників посольств РФ

Країни Євросоюзу продовжують висилати працівників посольств країни-агресорки Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, Португалія висилає 10 співробітників російського посольства в Лісабоні. Усіх співробітників оголосили персонами нон грата і дали два тижні на те, щоб залишити країну.

МЗС Румунії також оголосило персонами нон грата 10 співробітників посольства РФ у Бухаресті. Послу висловили рішуче засудження злочинів, скоєних у Бучі та інших українських населених пунктах, наголошуючи, що відповідальність за це лежить на Росії.

Нагадаємо, висилання російських дипломатів стало загальноєвропейським процесом через засудження жорстоких злочинів, вчинених російськими солдатами в містах і селищах Київської області. Сьогодні про висилання дипломатів заявили в Іспанії, Італії, Данії, до цього - у Франції та Німеччині.

Також сьогодні Естонія та Латвія оголосили, що закривають російські консульства та висилають співробітників.