Латвія закриває два російські консульства і висилає співробітників до кінця квітня

Рішення було прийняте на знак солідарності з Україною.

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про відкликання згоди на діяльність в країні генеральних консульств Росії в містах Даугавпілсі та Лієпаї.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

Увесь дипломатичний персонал цих консульських установ визнано небажаним для подальшого перебування на території Латвійської Республіки.

Посол зазначив, що рішення було прийняте латвійською стороною на знак солідарності з Україною, яка бореться проти невиправданої військової агресії з боку росії. МЗС Латвії наголошує, що латвійська сторона неодноразово рішуче засуджувала військову агресію з боку Росії.

"Латвійська сторона також зазначає, що незаконне вторгнення росії в Україну та воєнні злочини, вчинені її збройними силами суперечать міжнародним зобов’язанням РФ. Ті, хто приймав, підтримував та виконував рішення щодо військової агресії стосовно України повинен нести повну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадові особи цих генконсульств повинні залишити територію країни до 30 квітня.

Нагадаємо, раніше Латвія заборонила символи Z, V російських окупантів.

Сьогодні також Естонія оголосила, що закриває російське консульство і висилає його співробітників.

Висилання російських дипломатів стало загальноєвропейським процесом через засудження жорстоких злочинів, вчинених російськими солдатами в містах і селищах Київської області. Сьогодні про висилання дипломатів заявили в Іспанії, Італії, Данії, до цього - у Франції та Німеччині.