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США завтра запровадять нові санкції проти РФ, – CNN

Ці санкції призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, обіцяють у Білому домі. 

США завтра запровадять нові санкції проти РФ, – CNN
Фото: wall.alphacoders.com

Сполучені Штати оголосять завтра про нові санкції проти Росії в координації з країнами G7 та Європейським Союзом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Білому Домі. 

«Нові санкції спричинять значні витрати Росії і спрямують її далі на шлях економічної, фінансової та технологічної ізоляції», – заявив співрозмовник CNN.

Передбачається, що США заборонять усі нові інвестиції в Росію, посилить санкції проти фінансових установ і державних підприємств у Росії, а також запровадять обмеження для російських урядовців та членів їхніх сімей.

«Ці санкції призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна, – сказав чиновник. – Ці заходи будуть ухвалені спільно з нашими союзниками та партнерами, демонструючи нашу рішучість і єдність у накладенні безпрецедентних витрат на Росію у її війні проти України».

Він також додав: «Ми вже дійшли висновку, що Росія вчинила воєнні злочини в Україні, і інформація з Бучі, схоже, є ще одним доказом воєнних злочинів. І, як сказав президент, ми будемо працювати зі світом, щоб забезпечити повну відповідальність за ці злочини. Одним із цих інструментів є санкції, і ми інтенсивно працюємо з нашими європейськими союзниками над подальшими санкціями».

Нагадаємо, Європейська комісія запропонує сьогодні новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме заборону на імпорт російського вугілля, обмеження для російських вантажних перевізників та блокування експорту технологій. 

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