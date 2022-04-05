Супутникові знімки свідчать, що люди були убиті саме в період російської окупації.

Аналіз супутникових знімків спростовує заяви Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі сталося після того, як російські солдати залишили місто.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Коли на вихідних з’явилися зображення тіл загиблих мирних жителів, які лежали на вулицях Бучі, частина з яких мали зав’язані за спиною руки, частина – вогнепальні пораненнями в голову, Міноборони Росії заявило, що тіла нещодавно «виклали на вулиці після того всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі».

Росія заявила, що ці зображення є «чергою фейком», і спробувала скликати екстренне засідання Ради Безпеки ООН щодо того, що вона назвала «провокаціями українських радикалів» у Бучі.

Проте аналіз відео та супутникових знімків, опублікованих The Times, показує, що чимало мирних жителів було вбито понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому депутатом місцевої ради 2 квітня, видно, як по вулиці Яблонській у Бучі розкидані тіла.

Супутникові знімки, надані компанією Maxar Technologies, показують, що щонайменше 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її ж твердженням, окупувала місто.

Фото: МAXAR

Щоб підтвердити, коли з’явилися тіла та коли мирних жителів, ймовірно, було вбито, команда візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків «до і після». На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром з людським тілом, які з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих позиціях, у яких були знайдені тіла після того, як українські війська повернули Бучу, як показують кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні більше трьох тижнів.

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Один лежить біля велосипеда, інший біля покинутого автомобіля. На супутникових знімках видно, що покинуті автомобілі та розташоване поруч тіло з’являються в період з 20 по 21 березня.

Після звільнення міста мер Анатолій Федорук оприлюднив інформацію про масові розстріли жителів Бучі та братську могилу. Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі.