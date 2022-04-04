Зеленський: стаття в «РІА Новости» – один з доказів для майбутнього трибуналу

Росія не приховує своїх намірів щодо українців, понад те – прямо про них розповідає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Румунії.

«В той же день, 3 квітня, коли світ жахнувся, побачивши тіла убитих в Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції «РІА Новости» була опублікована стаття з обґрунтуванням геноциду українців. І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців, – розповів президент. – В статті описується чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та і самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати і підкорити. Сказано, що потрібно провести «деукраїнізацію» і «деєвропеізацію» України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається».

Володимир Зеленський підкреслив: мова про сайт державної інформаційної агенції Росії, на якому в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції щодо війни проти України.

«Тобто я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони зробили би те, що зробили в Бучі – але на всій території України, – сказав він. – Нам відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованій території. Нам відомо про цілеспрямований терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів, як людей, пов’язаних з армією».

Нагадаємо, сайт російського державного інформагентства РІА «Новости» опублікував статтю «Що Росія має зробити з Україною» політтехнолога Тімофєя Сєргєйцева, в якій обґрунтовується необхідність етнічних чисток в Україні.