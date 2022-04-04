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3 376 людей вдалося евакуювати гуманітарними коридорами, - Верещук

Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості і власні обіцянки.

3 376 людей вдалося евакуювати гуманітарними коридорами, - Верещук
Фото: ОПУ

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 4 квітня.

Усього сьогодні евакуйовано 3 376 людей.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини. Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь

Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту в супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного хреста, все ще заблокована в місті Мангуш.

Верещук також наголосила, що окупаційні війська продовжують порушувати домовленості і власні обіцянки.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину

"Не дивлячись на домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Ведемо перемовини і, попри спротив, який чиниться з боку РФ роботі гуманітарних коридорів, не припинимо спроби з порятунку наших людей", - додала міністерка.

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