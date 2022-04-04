Головне управління розвідки Міноборони України перехопило телеграму, адресовану командирам дев’яти військових частин росармії. Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.

Як ідеться на Facebook-сторінці ГУР, у російській армії замість зарплат солдатам обіцяють вихідні, а також забороняють скаржитися на відсутність фінансування.

"В телеграмі ... висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб", – повідомила українська розвідка.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Під час перевірки учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Але в телеграмі немає вказівок повернути солдатів додому.

"Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України", – повідомили українські розвідники.

Нагадаємо, росЗМІ розповсюдили інформацію, що 11 омонівців з РФ відмовилися їхати в Україну.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі.