Втрати однієї з ворожих дивізій склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки.

Російські окупаційні війська несуть такі втрати, що військові шпиталі РФ та Білорусі не можуть лікувати стільки поранених.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18.00 4 квітня.

Попри це командування росармії лише двічі спромоглося оголосити інформацію про втрати свого особового складу.

"... Періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися", – повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

В Курській області медичний персонал центральної районної лікарні селища Глушково перевели на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що від 29 березня до 2 квітня з території Сумщини до медзакладу потрапили близько сотні поранених окупантів.

В Генштабі кажуть – у місті Ізюм через значні втрати підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії росіяни були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти", – повідомили в ЗСУ.

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Втрати серед офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів, зазначили в українському Генштабі. У військовій академії зв’язку, що в Санкт-Петербурзі, розпочали термінову підготовку офіцерів до заміщення "вакантних" посад у бойових військових частинах.

Що ж до ситуації на фронті, то в Генштабі ЗСУ повідомили про таке:

на Сіверському напрямку триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ

триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ на Слобожанщині , в місті Ізюм, армія агресора проводить фільтраційні заходи та примусово вивозить жителів на територію РФ

, в місті Ізюм, армія агресора проводить фільтраційні заходи та примусово вивозить жителів на територію РФ на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Також загарбники затримують мирних жителів і примушують їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, українське командування повідомило, що станом на 40-ву добу повномасштабної війни в Україні російська армія, котра хизується званням другою найсильнішої у світі, втратила більше живої сили і техніки, ніж армії окремих країн.