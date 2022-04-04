Російські окупаційні війська несуть такі втрати, що військові шпиталі РФ та Білорусі не можуть лікувати стільки поранених.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18.00 4 квітня.
Попри це командування росармії лише двічі спромоглося оголосити інформацію про втрати свого особового складу.
"... Періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися", – повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
В Курській області медичний персонал центральної районної лікарні селища Глушково перевели на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що від 29 березня до 2 квітня з території Сумщини до медзакладу потрапили близько сотні поранених окупантів.
В Генштабі кажуть – у місті Ізюм через значні втрати підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії росіяни були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.
"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти", – повідомили в ЗСУ.
Втрати серед офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів, зазначили в українському Генштабі. У військовій академії зв’язку, що в Санкт-Петербурзі, розпочали термінову підготовку офіцерів до заміщення "вакантних" посад у бойових військових частинах.
Що ж до ситуації на фронті, то в Генштабі ЗСУ повідомили про таке:
- на Сіверському напрямку триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ
- на Слобожанщині, в місті Ізюм, армія агресора проводить фільтраційні заходи та примусово вивозить жителів на територію РФ
- на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Також загарбники затримують мирних жителів і примушують їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.
"Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території", – наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, українське командування повідомило, що станом на 40-ву добу повномасштабної війни в Україні російська армія, котра хизується званням другою найсильнішої у світі, втратила більше живої сили і техніки, ніж армії окремих країн.