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Рух ЧЕСНО створив "Реєстр ДержZрадників"

Нині там 60 осіб. 

Рух ЧЕСНО створив "Реєстр ДержZрадників"
Фото: Рух ЧЕСНО

Рух ЧЕСНО створив "Реєстр держZрадників", куди потрапили політики, представники виконавчої влади, правоохоронці, журналісти та блогери.

Нині реєстр налічує 60 осіб, повідомили в русі ЧЕСНО. 

"Національне агентство з питань запобігання корупції теж приєдналося до наповнення Реєстру держZрадників. Окрім НАЗК, інформацію про посадовців-колаборантів для Реєстру передають Руху ЧЕСНО і правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

Долучитися до його наповнення можна за посиланням https://bit.ly/Zradnyky або листом на пошту info@chesno.org.

Серед тих, хто потрапив до переліку, – екснадепка Наталія Вітренко, Олег Волошин із ОПЗЖ, ексведуча Єгорова. 

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