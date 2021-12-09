ОАСК зупинив рішення про розширення меж смт Коцюбинське коштом Біличанського лісу

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Ігор Качур 7 грудня зупинив дію рішення Бучанської райради від 20 жовтня про розширення меж смт Коцюбинське коштом Біличанського лісу.

Рішенням райради межі селища Коцюбинське мали зрости з 87 га до майже трьох тисяч гектарів.

Позовну заяву подала Київська міська рада, відповідачем є Бучанська районна рада, а третіми сторонами – Київська обласна рада та Коцюбинська селищні ради, повідомляє рух ЧЕСНО.

Київрада обґрунтувала свої вимоги тим, що Бучанська райрада перебрала на себе повноваження Верховної Ради України щодо встановлення меж міста Києва навколо смт Коцюбинське.

"Заборонити Бучанській районній раді, Коцюбинській селищній раді, Київській обласній раді, Держгеокадастру, її структурним підрозділам та посадовим особам, а також будь-яким іншим особам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та господарювання вчиняти дії, спрямовані на внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру на підставі проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області, розробленого ДП “НДПІ містобудування”", – йдеться в ухвалі ОАСК, яка діє до 7 березня 2022 року.

Нагадаємо, боротьба за Біличанський ліс триває з 2008 року. На думку депутатів селищної ради Коцюбинського, ліс входить до меж цього населеного пункту. Селищна рада дозволила вирубку дерев і передала частину лісу приватним структурам під забудову.

Проте влада Києва вважає, що ліс входить до меж столиці. Вона домоглася судового рішення про повернення Біличанського лісу у власність Києва.

9 вересня Київська обласна рада з подачі обласної державної адміністрації затвердила схему планування Київської області. Тобто фактично область відібрала у столиці частину Святошинського району – Біличанський ліс.

11 листопада підкомітет Верховної Ради з питань адмінтерустрою та місцевого самоврядування розглянув законність зміни меж селища Коцюбинське. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, який очолює партійний осередок на Київщині, назвав рішення облради "ганебним".

12 листопада Володін заявив, що ініціюватиме на засіданні облради уточнення Схеми планування території області.