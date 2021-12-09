Румунія оновила умови в’їзду для туристів

Румунія оновила правила в'їзду осіб на територію країни в умовах пандемії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відповідно до інформації, наданої румунською стороною, у період з 00:00 10 грудня 2021 року по 24:00 08 січня 2022 року, в’їзд на територію Румунії, без необхідності проходження 14-денної ізоляції, можливий лише для осіб, які, окрім сертифікату про вакцинацію, мають сертифікат про про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2. Тест має бути проведений не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію.

Напередодні видання Euractiv повідомляло, що уряд Румунії обговорює послаблення обмежень на період новорічних і різдвяних свят.

Маски не будуть обов’язковими на вулиці, за винятком місць скупчення людей. Магазини та ресторани працюватимуть до 22:00, тобто на годину довше. Однак ця вимога не застосовуватиметься 24, 25 та 31 грудня та 1 січня.