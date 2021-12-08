Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У "Київавтодор" знову прийшли з обшуками

Розслідують розкрадання на прибиральних машинах.

У "Київавтодор" знову прийшли з обшуками
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура проводить обшуки в офісі комунальної корпорації "Київавтодор" у рамках провадження щодо розкрадання бюджетних коштів.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"...проводяться обшуки в приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", – сказано в повідомленні.

Слідство встановило, що у 2020 році за результатами публічних закупівель Київавтодор уклав договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (тобто 2,6 млн грн за одиницю), тоді як до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1,2 млн грн за одиницю.

"Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме - розкрадання коштів міського бюджету", – заявили у прокуратурі.

Обшуки проходять в офісних приміщеннях "Київавтодору", фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження. Слідчі шукають первинні фінансові документи щодо здійснених закупівель.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у травні 2021 року ДФС та прокуратура проводили обшуки в "Київавтодорі" у справі про ухилення від податків під час ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.

17 червня в "Київавтодорі" влаштували обшуки через ремонт Борщагівського шляхопроводу. Справа стосується несплати податків на 30 млн гривень.

У липні в корпорації пройшли обшуки у справі про закупівлю техніки для будівництва доріг.

У вересні правоохоронці прийшли з обшуками у "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ Києва в межах кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати коштів столичного бюджету.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також