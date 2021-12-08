У "Київавтодор" знову прийшли з обшуками

Прокуратура проводить обшуки в офісі комунальної корпорації "Київавтодор" у рамках провадження щодо розкрадання бюджетних коштів.
Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
"...проводяться обшуки в приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", – сказано в повідомленні.
Слідство встановило, що у 2020 році за результатами публічних закупівель Київавтодор уклав договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (тобто 2,6 млн грн за одиницю), тоді як до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1,2 млн грн за одиницю.
"Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме - розкрадання коштів міського бюджету", – заявили у прокуратурі.
Обшуки проходять в офісних приміщеннях "Київавтодору", фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження. Слідчі шукають первинні фінансові документи щодо здійснених закупівель.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у травні 2021 року ДФС та прокуратура проводили обшуки в "Київавтодорі" у справі про ухилення від податків під час ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.
17 червня в "Київавтодорі" влаштували обшуки через ремонт Борщагівського шляхопроводу. Справа стосується несплати податків на 30 млн гривень.
У липні в корпорації пройшли обшуки у справі про закупівлю техніки для будівництва доріг.
У вересні правоохоронці прийшли з обшуками у "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ Києва в межах кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати коштів столичного бюджету.