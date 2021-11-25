Правоохоронці провели обшуки в осіб, причетних до незаконного обігу зброї

Під час обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю, гвибухівку, набої, основні частини зброї та обладнання для її виготовлення тощо.

Співробітники Нацполіції провели ряд обшуків на території України в осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Як повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку, під час обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю з ознаками перероблення, гранати, понад 1000 одиниць набоїв, основні частини зброї та обладнання для її виготовлення, а також обладнання для виготовлення патронів до нарізної зброї.

У подальшому вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

Наразі здійснюється додаткова перевірка осіб, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, тривають необхідні слідчі дії.

Раніше у Запорізькій області Служба безпеки України викрила потужну підпільну зброярню, яку обладнали під вивіскою "ремонт побутової техніки".