Правоохоронці провели обшуки в осіб, причетних до незаконного обігу зброї

Співробітники Нацполіції провели ряд обшуків на території України в осіб, причетних до незаконного обігу зброї.
Як повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку, під час обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю з ознаками перероблення, гранати, понад 1000 одиниць набоїв, основні частини зброї та обладнання для її виготовлення, а також обладнання для виготовлення патронів до нарізної зброї.
У подальшому вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені для проведення відповідних експертиз.
Наразі здійснюється додаткова перевірка осіб, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, тривають необхідні слідчі дії.
Раніше у Запорізькій області Служба безпеки України викрила потужну підпільну зброярню, яку обладнали під вивіскою "ремонт побутової техніки".