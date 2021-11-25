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Правоохоронці провели обшуки в осіб, причетних до незаконного обігу зброї

Під час обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю, гвибухівку, набої, основні частини зброї та обладнання для її виготовлення тощо.

Правоохоронці провели обшуки в осіб, причетних до незаконного обігу зброї
Фото: Сергей Нужненко

Співробітники Нацполіції провели ряд обшуків на території України в осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Як повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку, під час обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю з ознаками перероблення, гранати, понад 1000 одиниць набоїв, основні частини зброї та обладнання для її виготовлення, а також обладнання для виготовлення патронів до нарізної зброї.

У подальшому вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

Наразі здійснюється додаткова перевірка осіб, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, тривають необхідні слідчі дії.

Раніше у Запорізькій області Служба безпеки України викрила потужну підпільну зброярню, яку обладнали під вивіскою "ремонт побутової техніки".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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