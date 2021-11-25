ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
ГоловнаПраво

Двох фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка судитимуть заочно

Вбивство сталось у квітні 2014 року.

Двох фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка судитимуть заочно
Василь Сергиенко
Фото: infomist.ck.ua

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт проти двох фігурантів справи про вбивство черкаського журналіста, героя України Василя Сергієнка.

Про це повідомляється на сайтах ДБР і Офісу генерального прокурора.

Їх судитимуть заочно за вчинення у складі злочинної організації викрадення людини, умисного вбивства та порушенні недоторканності житла (ч.3 ст.146, ч.1 ст.255, п.п.3, 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.28 ч.2 ст.162 КК України).

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їхні імена не повідомляються, але відомо, що в розшуку перебували двоє фігурантів справи: це Валерій Федоров та Андрій Іносов.

Федоров та Іносов
Фото: МВС
Федоров та Іносов

Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у причетності до вбивства журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом. Останні два роки справу слухали в Городищенському суді Черкаської області, але у липні 2021 року Верховний Суд вирішив передати її до Дарницького райсуду Києва за місцем проживання більшості учасників провадження.

4 квітня 2014 року журналіста й активіста Василя Сергієнка викрали з будинку в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Наступного ранку його знайшли замордованим у лісі. За словами рідних загиблого, Сергієнко розслідував земельні махінації, які вивели його на колишнього нардепа Геннадія Бобова.

У вбивстві Василя Сергієнка звинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка, Максима Русіна і Валентина Завражина. Усі вони, за даними слідства, входили в злочинне угрупування з двох підрозділів, одне з яких мало викрасти Сергієнка, а інше - вбити його і закопати в лісі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також