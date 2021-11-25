Двох фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка судитимуть заочно

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт проти двох фігурантів справи про вбивство черкаського журналіста, героя України Василя Сергієнка.

Про це повідомляється на сайтах ДБР і Офісу генерального прокурора.

Їх судитимуть заочно за вчинення у складі злочинної організації викрадення людини, умисного вбивства та порушенні недоторканності житла (ч.3 ст.146, ч.1 ст.255, п.п.3, 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.28 ч.2 ст.162 КК України).

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їхні імена не повідомляються, але відомо, що в розшуку перебували двоє фігурантів справи: це Валерій Федоров та Андрій Іносов.

Фото: МВС Федоров та Іносов

Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у причетності до вбивства журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом. Останні два роки справу слухали в Городищенському суді Черкаської області, але у липні 2021 року Верховний Суд вирішив передати її до Дарницького райсуду Києва за місцем проживання більшості учасників провадження.

4 квітня 2014 року журналіста й активіста Василя Сергієнка викрали з будинку в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Наступного ранку його знайшли замордованим у лісі. За словами рідних загиблого, Сергієнко розслідував земельні махінації, які вивели його на колишнього нардепа Геннадія Бобова.

У вбивстві Василя Сергієнка звинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка, Максима Русіна і Валентина Завражина. Усі вони, за даними слідства, входили в злочинне угрупування з двох підрозділів, одне з яких мало викрасти Сергієнка, а інше - вбити його і закопати в лісі.