При цьому прокурори просили арешт і заставу в 237 млн гривень.

Фото: Катерина Петренко Підозрюваний Дмитро Дімарський

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні, 25 листопада, залишила в силі запобіжний захід еліті одеського бізнесу – бенефіціарному власнику колективного підприємства “Будова” Дмитру Дімарському – у вигляді 60 мільйонів гривень застави. Дімарський підозрюється у гучній справі щодо діяльності злочинної організації в Одесі, одним із фігурантів якої є мер міста Геннадій Труханов.

Це рішення ухвалила судова колегія у складі Сергія Боднаря, Ігоря Панаіда під головуванням Віктора Панкулича. І, як наслідок, засилила ухвалу слідчого судді ВАКСу Віталія Крикливого від 18 жовтня, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Катерина Петренко Колегія суддів АП ВАКСУ у складі Сергія Боднаря, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда

Станом на сьогодні за свободу бізнесмена сплатили лише 1 мільйон 200 тисяч гривень застави його дружина та компанія “Будова”. У суді стало відомо, що Дімарський задекларував у минулому році понад 5 мільйонів гривень.

Захист бізнесмена просив скасувати або пом’якшити запобіжний захід, натомість Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на взятті під варту головного забудовника з альтернативою застави в розмірі 237 мільйонів гривень з огляду на його майновий стан та ймовірні доходи злочинної організації – понад 170 мільйонів доларів США.

За версією слідства, Дмитро Дімарський – посібник злочинної організації, яка у 2016-2019 роках функціонувала в Одесі та завдала близько 558 мільйонів гривень шкоди місту. Як повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, забудовник брав участь в реалізації намірів керівника злочинної організації Володимира Галантерніка щодо реалізації проєктів по вулиці Академічна, 30 – щодо будівництва житлових комплексів на рекреаційних землях та по вулиці Жаботинського, 54а – щодо забудов на виділеній для місцевої прокуратури землі.

Фото: Катерина Петренко Оголошення рішення

Окрім того, Дімарський підозрюється в дачі хабара прокурору Одеської області Олегу Жученку у вигляді квартири на вулиці Леонтовича, 16 у Одесі за те, що той підписав договір з забудовником на меншу кількість квадратних метрів, ніж ті, які мали передаватися прокуратурі.

Площа квартири для Жученка – 153 квадратних метри. 10 листопада АП ВАКС залишила в силі заставу колишньому прокурору у розмірі 2 мільйони 616 тисяч 900 гривень.

Посилаючись на таблицю обліку витрат “Будови”, прокурори доводили, що за фінансові винагороди змовники, вочевидь, отримували необхідні судові рішення на свою користь та підкуплювали журналістів. Слідство вважає, що за 30 тисяч доларів вони отримали зручне рішення апеляційної інстанції щодо земельної ділянки рекреаційного призначення по вулиці Академічній, 30. За версією обвинувачів, з листувань очевидно, що на судові рішення йшло також 5 тисяч доларів США. Окрім того, і з суддями нібито розраховувались квадратними метрами.

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Валентин Мусіяка

Водночас, Дімарський заявив, що сторона обвинувачення “висмикує повідомлення і перекручує їх”. За його словами, суддів не підкупляли, а вели облік витрат на адвокатів. Тому звинувачення у підкупі феміди – голослівне.

Між іншим, за версією слідства, у Дімарського домовленості були безпосередньо з організатором Галантерніком. Вони напряму контактували через голосові з’єднання у месенджері. Також слідство зафіксувало розмову Дімарського про Галантерніка, якому передавали квадратні метри. У листуванні його називають “Вовою”. Він фігурує, як особа, яка отримує матеріальні вигоди від забудови ділянок.

Важливо додати, що між Дімарським та Галантерніком існували понятійні угоди – неформальні домовленості.

“Понятійні угоди полягали в тому, що керівник злочинної організації забезпечує надання будівельного майданчику. Тобто це його зона відповідальності, яким способом він їх отримує. Галантернік гарантував отримання вигідних рішень сесій та дозволів. А забудовник після отримання будівельного майданчику виплачував Галантерніку на користь злочинної організації певні блага: кошти або квадратні метри житла. Ціна питання – 3,5 мільйони доларів США. Ці кошти мала б отримати територіальна громада, якби ділянку для забудови реалізували на конкурентних засадах”, – розповів прокурор САП Валентин Мусіяка.

Проте адвокат Олександр Зубрицький наголошує, що цивільно-правові “понятійні” угоди не варто брати до уваги:

“Це якісь роздруківки з якихось ресурсів, вони взагалі не утворювали ніяких ні прав, ні обов’язків, бо це не документ”.

У САП переконані, що Дімарський фінансував депутатів Одеської міськради з метою отримання бажаного результату. Зокрема з листувань зрозуміло, що він вказував депутату Одеської міської ради Миколі Крикливому забрати 10 тисяч євро. Також з розмови з колишнім заступником Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В’ячеславом Шандриком слідству стало ясно, що депутати хотіли квартири.

Фото: Катерина Петренко Виступає адвокат Ярослав Білявський

Прокурор резюмує, що Дімарський міг дозволити собі розкидатися грошима направо і наліво для вирішення певних питань.

Між іншим, у суді презентували знайдені детективами листування, які викривають позапроцесуальні відносини представників будівельної компанії з представниками прокуратури Одеської області. Окрім того, прокурори запевнили суд, що Дімарський та його оточення можуть прослуховувати правоохоронців та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. З доказів очевидно, що працівники Генпрокуратури інформували його про обшуки.

Прокурор Мусіяка підсумував, що рішення слідчого судді унікальне: він визнав актуальним всі ризики, але начебто помилково ухвалив, що запобігти вказаним ризикам можливо шляхом застосування не найтяжчого запобіжного заходу застави.

Обвинувач переконує: Дімарський може жити в Ізраїлі без видворення, бо має громадянство цієї країни, а фінансовий стан дозволяє йому тривалий час переховуватись за кордоном. САП наполягала на арешті, бо лише так можна унеможливити вплив на свідків.

“Дивна ситуація, коли чиновники виявляються багатшими за бізнесменів, бо по 3-5 мільйонів застави за себе самостійно вносять. Дімарському мільярдні суми надавались як фінансова допомога, і це матеріально підтверджено і в документах провадження, і в рішення слідчого судді. Він зможе забезпечити внесення застави”, – вважає прокурор.

У суді стало відомо, що антикорупційна прокуратура пропонувала Дімарському укласти угоду про визнання винуватості. Він думає до цього часу, чи погоджуватись.

Натомість, адвокати бізнесмена просили відмовити у застосуванні запобіжного заходу з підстав, на їхнє переконання, необґрунтованої підозри, невизначеної суми шкоди, відсутності потерпілих та інших порушень процесуального права. За версією адвоката Зубрицького, збитків територіальній громаді немає, бо сума матеріальної шкоди спростовується експертними висновками сторони захисту.

На їхнє переконання, “вкрай обтяжлива міра запобіжного заходу” паралізує діяльність групи компаній “Будова”, оскільки підозрюваному заборонено спілкуватись з одним з бенефіціарів підприємства.

Адвокат Євген Солодко поставив під сумнів достовірність отриманих доказів внаслідок негласних слідчих розшукових дій та огляду листувань електронною поштою.

Захисту не вистачило показань свідків, що Дімарський впливав на когось і з “кимось обіймався у міськраді” задля вирішення питань на користь спільників. Загалом адвокати надали документи, що він продовжує справу свого батька, у спадок від якого отримав бізнес, має бездоганну правову поведінку та платить своїм співробітникам зарплати.

Іншому адвокату Ярославу Білявському також забракло у підозрі мотиву та відомостей про його змову із службовими особами. Суддя уточнив, що нібито зв'язок був через Галантерніка і його понятійні угоди.

Надання хабара Жученку захисник охрестив “спотвореною уявою прокуратури”. Також, за версією адвокатів, ризик переховування формальний, а прокуратура “має припинити дискримінацію, та в ній можуть бути антисеміти”. Всі паспорти для виїзду за кордон здали на зберігання. Окрім того, Білявський охрестив прокуратуру “спеціальними підрозділами з руйнування бізнесу”.

Сам Дімарський не визнав себе винним.

“Одеса – місто дуже мале, і бізнес-спільнота знає один одного. Галантерніка я теж знаю. До мого бізнесу він не має жодного відношення. Я компанію отримав від свого батька, вона 30 років на ринку. Галантернік не має впливу на мою компанію. Не знаю, чому мене притягують до відповідальності, як підозрюваного в цій справі. Усе, що порахували як мій матеріальний стан, це все, що ми заробляли та вкладали в Україну. Продавати акції – це колапс, мені треба буде 2 тисячі людей розпустити, взяти гроші в інвесторів я не можу, а моє майно арештоване. Я прошу одного: призначте мені адекватну заставу і адекватний запобіжний захід”, – висловився Дімарський.

Між іншим, мільярди фінансової допомоги він назвав грошима на будівництво. За його словами, він буде змушений ліквідувати свою компанію, аби сплатити заставу.

Насамкінець, судді апеляційної інстанції винесли кінцевий вердикт зі словами: “Ми не знайшли можливість істотно зменшити або збільшити розмір застави, ваші доводи не переконали”.

Нагадаємо, що за версією слідства в цій справі, Геннадій Труханов разом зі спільниками завдав майже 700 млн грн збитку одеському бюджету. На думку слідства, через дії підозрюваних упродовж 2016-2019 році одеська громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.

За даними одеського видання "Думська", крім Труханова, підозрюваними у земельній справі є бізнесмен Володимир Галантерник, колишній прокурор Одеської області Олег Жученко, директорка юридичного департаменту мерії Інна Поповська та віцемер Олег Бриндак.

Труханову Апеляційна палата ВАКС підтвердила запобіжний захід Труханову у 30 млн гривень (САП просила 120 млн), і їх уже сплатили. Заступнику Труханова суд призначив 40 млн гривень застави.