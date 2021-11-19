Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав вину

В справі також вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський.

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові Микола Харківський під час допиту у слідчого визнав свою вину у вчиненні злочину.

Про це у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сторони потерпілих у цій справі.

"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою вину у вчиненні злочину. Крім того, в справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський", - йдеться у повідомленні.

Перебування хлопця за кермом підтверджується, зокрема, висновками молекулярно-генетичних експертиз, допитами двох потерпілих, що перебували у салоні авто Infinity в момент ДТП, а також записами з камер відеоспостереження та особистими відеозаписами очевидців події.

"Досудове розслідування триває. Якість зібраних матеріалів все ще в пріоритеті, бо визнання вини на цьому етапі може бути виключно стратегією захисту. Наші адвокати продовжують контролювати ситуацію та допомагати слідству в рамках своїх повноважень", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці. Під час судового засідання стало відомо, що проти хлопця відкрили ще одну кримінальну справу - за спробу заплутати слідство.