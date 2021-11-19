Суд арештував підозрюваних у замаху на міністра Лещенка

Печерський районних суд Києва арештував американського бізнесмена Курта Гросанса та його помічницю Олену Богач, які підозрюються в замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Про це повідомило видання "Ґрати".

Лещенко у 2018 році був директором ТОВ "Гросанс", що належить американському бізнесмену.

Співпраця у них не вийшла. За деякий час Гросанс звинуватив Лещенка в розкраданні грошей та найняв колектора, щоб повернути їх. Колектор виявися недобросовісним - взяв гроші, а роботу не виконав. Тоді підприємець нібито вирішив убити боржника. Слідство вважає, що разом із помічницею він "замовив" Лещенка кілеру, який виявився поліцейським під прикриттям.

В ході операції правоохоронці інсценували вбивство колектора, після чого ті замовили ліквідацію міністра.

18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про затримання американського бізнесмена та його української помічниці.

Лещенко визнає, що у нього був цивільно-правовий спір з Гросансом. За його словами, американець представлявся працівником компанії з вирощування насіння і пропонував продукцію українським аграріям. Потім зʼясувалося, що насіння було генетично-модифікованим, що заборонено в Україні. Потім цей громадянин США нібито почав вдаватися до шантажу і маніпуляцій.

Нагадаємо, що Роман Лещенко став відомий у 2019 році, коли його було призначено уповноваженим Президента з земельних питань. Через декілька місяців він очолив Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру, а у кінці 2020 року став міністром аграрної політики.

Батьки Лещенка займалися сільським господарством від початку двохтисячних і сформували фермерське господарство у 700 га. В інтерв'ю "Агропорталу" кілька років тому Лещенко розказував, що в 2012 році допоміг батькам побудувати елеватор на біопаливі. Цей проект окупився менш ніж за рік, і тоді він вирішив інвестувати зароблені юридичною практикою гроші в агробізнес

Під час розширення земельного банку Лещенко "стикнувся з дикістю ринку купівлі-продажу сільськогосподарських підприємств і їхніх активів, з неохайністю посередників", внаслідок чого він вирішив створити консалтингову компанію "Український аграрний центр". Вона надавала послуги посередника під час купівлі-продажу агрокоманій, їх активів, юридичного супроводу агробізнесу.

У 2018 році "Український аграрний центр" викупив американський інвестор Курт Гросанс і перейменував на "Дакота агро інвестментс".