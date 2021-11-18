Фіндиректору "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили підозру в ухиленні від сплати податків на 2,2 млрд гривень

За даними слідства, з травня 2017 по квітень 2019 він вніс до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин "Валявкинського" та "Новокриворізького" родовищ залізних руд завідомо неправдиві відомості. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.
"Крім того, в порушення вимог податкового законодавства з грудня 2014 по березень 2019 року він умисно ухилився від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на суму понад 2,2 млрд грн", – зазначили в повідомленні.
Підозри оголошені за ч. 1 ст. 366 (карається штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років) та ч. 3 ст. 212 КК України (штраф від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший український металургійний комбінат. У лютому 2021 на підприємтсві відновилися слідчі дії СБУ щодо податкових зобовʼязань. Новий раунд слідчих дій був пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.