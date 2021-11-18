Фіндиректору "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили підозру в ухиленні від сплати податків на 2,2 млрд гривень

Фото: Офіс генпрокурора

Фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили підозру в службовому підроблені та ухиленні від сплати податків на суму більше 2,2 млрд гривень.

За даними слідства, з травня 2017 по квітень 2019 він вніс до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин "Валявкинського" та "Новокриворізького" родовищ залізних руд завідомо неправдиві відомості. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

"Крім того, в порушення вимог податкового законодавства з грудня 2014 по березень 2019 року він умисно ухилився від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на суму понад 2,2 млрд грн", – зазначили в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора Вручення підозри

Фото: Офіс генпрокурора

Сума збитків держави за несплату ренти за користування надрами підтверджена судовою експертизою та економічною експертизою Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції.

Підозри оголошені за ч. 1 ст. 366 (карається штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років) та ч. 3 ст. 212 КК України (штраф від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший український металургійний комбінат. У лютому 2021 на підприємтсві відновилися слідчі дії СБУ щодо податкових зобовʼязань. Новий раунд слідчих дій був пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.