За словами першого віцеспікера, в середу його вирішили не слухати, бо це "не завжди вдалий вдень".

Верховна Рада цього четверга, 18 листопада, одним із перших у порядку денному розглядатиме так званий ресурсний законопроєкт 5600.

Про це в кулуарах парламенту повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

"Середа, знаєте, такий день не завжди вдалий. Явка нижче в середу, ще кілька людей доїжджають із відряджень", – пояснив Корнієнко, чому законопроєкт вирішили не розглядати сьогодні.

Він додав, що до закону ще мають заслухати понад 120 правок.

"Якщо взяти такий варіант ортодоксальний, що всі правки будуть ставити на підтвердження, – це може бути більше двох годин, можемо не встигнути, враховуючи, що в середу ще питання виступів від фракцій. Тому ми вирішили, що більш логічно в четвер розмістити цей закон", – зазначив перший заступник голови парламенту.

Корнієнко вважає, що стосовно цього закону була серйозна дискусія.

Нагадаємо, законопроєкт 5600, від початку названий "антиахметівським", стосується підвищення податків. Планувалося, що він допоможе залучити в бюджет близько 30 млрд гривень.

Між першим і другим читанням депутати прибрали дискусійні норми щодо збільшення оподаткування, водночас, згідно з аналізом, документ змінили так, що найбільші фінансово-промислові групи зможуть платити ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. Сьогодні голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухатимуть за спецпроцедурою, тобто голосуватимуть тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.